המשא ומתן בין עומאן לאיראן נמשך, ובמקביל גם העברות מסרים חשאיות ולא-רשמיות בין ארה"ב לאיראן | ההסכם אם יאושר יאשר באופן כמעט רשמי את בעלותה של איראן על מצרי הורמוז - אך לא בטוח כלל שהסכם כזה ייצא לפועל | זה מה שמתרחש כעת במשא ומתן מול איראן (חדשות)

ישראל גראדווהל