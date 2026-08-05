כיכר השבת
מבזקהתקשר לאביו?

התפתחות בפרשת ההיעלמות: החוקרים בודקים מידע חדש על קשר טלפוני

חוקרי המשטרה בודקים מידע חדש על קשר טלפוני בין דיין לאביו • בית המשפט האריך בפעם השלישית את מעצר שני חבריו החשודים | החקירה נמשכת (בארץ)

אלדר דיין
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18:02

התוכנית של דרעי נחשפת: כך הוא נערך להפתיע את הסקרים שחוזים התרסקות

הסקרים שחוזים לש"ס התרסקות לשבעה מנדטים, האם זה באמת מצבה הנוכחי של ש"ס ומה דרעי יכול לעשות כדי להחזיר את המצביעים הבייתה | וגם: הקרע בין ראש הממשלה נתניהו והסיעות החרדיות, אמיתי או הצגה?| הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו / האזינו (כיכר הסכתים)

הזירה
17:37

המועמד המסוכן לישראל ניצח | טראמפ: "לוזר קומוניסט ששונא יהודים"

המועמד המוסלמי גבר על היילי סטיבנס הפרו-ישראלית • כינה את ישראל "מרושעת" והשווה אותה לחמאס | טראמפ: "חדשות נהדרות למפלגה הרפובליקנית" (בעולם)

כיכר השבת
17:31

ארה"ב מסירה סנקציות ממטוסים וחברות תעופה שיוחסו לאיראן

משרד האוצר האמריקאי הסיר סנקציות משני מטוסים ומשלוש חברות תעופה, שלפי טענות קודמות של ארה"ב היו קשורים למשמרות המהפכה האיראניים. כך דיווח ערוץ אלמיאדין הלבנוני.

קובי אטינגר
17:30

תאונה קשה באיילון צפון: 2 רוכבי אופנוע נפצעו קשה מהתנגשות עם אוטובוס

שני צעירים כבני 20 נפצעו קשה בתאונת דרכים בכביש 20 (איילון צפון) מתחת לגשר ארלוזורוב. אופנוע עם שני רוכבים התנגש באוטובוס בשעה 16:59. שני הפצועים סובלים מחבלה רב מערכתית, וצוותי מד"א מפנים אותם לבית החולים איכילוב במצב קשה.

קובי רוזן
17:18

נתניהו בתשובה חריפה לבג"ץ - נגד היועמ"שית: "מדובר בגרגירים" | בן גביר: "תשובה ברורה, עבריינית"

ראש הממשלה  הגיש את תשובתו לבג"ץ בתגובה לעתירות הדורשות את הדחתו של השר בן גביר, וקבע כי מדובר בעניין שאינו שפיט וכי המינוי נעשה כדין | תקף בחריפות את עמדת היועצת המשפטית לממשלה והאשים אותה בניפוח אירועים שאינם מהווים עילה להדחה | בן גביר בירך ותקף בחריפות את היועמ"שית והדרג המקצועי: "לפקידי הדיפ סטייט אין שום סמכות להדיח" (פוליטי)

יוני גבאי
17:17

צעירה חרדית, שני ילדים ותינוקות נסחפו בסירה לעומק הכנרת; כך חולצו

סירת משוטים עם 5 נוסעים נסחפה לעומק הכנרת ליד חוף צינברי • סירת איחוד הצלה חילצה את המשפחה עם תסמיני התייבשות | דרמה נוספת בימי בין הזמנים (בארץ)

מישאל לוי
16:59

סיכויי החזרה ללחימה - מול הסיכויים להסכם: זה מה שמתרחש כעת בחדרי המשא ומתן מול איראן

המשא ומתן בין עומאן לאיראן נמשך, ובמקביל גם העברות מסרים חשאיות ולא-רשמיות בין ארה"ב לאיראן | ההסכם אם יאושר יאשר באופן כמעט רשמי את בעלותה של איראן על מצרי הורמוז - אך לא בטוח כלל שהסכם כזה ייצא לפועל | זה מה שמתרחש כעת במשא ומתן מול איראן (חדשות)

ישראל גראדווהל
16:44

צה"ל תוקף יעדים בדרום לבנון בתגובה להפרת חיזבאללה

צה"ל החל בתקיפות ממוקדות במרחב דרום לבנון בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל.

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