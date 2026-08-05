חוקרי המשטרה בודקים מידע חדש על קשר טלפוני בין דיין לאביו • בית המשפט האריך בפעם השלישית את מעצר שני חבריו החשודים | החקירה נמשכת (בארץ)קובי רוזן
המועמד המוסלמי גבר על היילי סטיבנס הפרו-ישראלית • כינה את ישראל "מרושעת" והשווה אותה לחמאס | טראמפ: "חדשות נהדרות למפלגה הרפובליקנית" (בעולם)כיכר השבת
משרד האוצר האמריקאי הסיר סנקציות משני מטוסים ומשלוש חברות תעופה, שלפי טענות קודמות של ארה"ב היו קשורים למשמרות המהפכה האיראניים. כך דיווח ערוץ אלמיאדין הלבנוני.קובי אטינגר
שני צעירים כבני 20 נפצעו קשה בתאונת דרכים בכביש 20 (איילון צפון) מתחת לגשר ארלוזורוב. אופנוע עם שני רוכבים התנגש באוטובוס בשעה 16:59. שני הפצועים סובלים מחבלה רב מערכתית, וצוותי מד"א מפנים אותם לבית החולים איכילוב במצב קשה.קובי רוזן
ראש הממשלה הגיש את תשובתו לבג"ץ בתגובה לעתירות הדורשות את הדחתו של השר בן גביר, וקבע כי מדובר בעניין שאינו שפיט וכי המינוי נעשה כדין | תקף בחריפות את עמדת היועצת המשפטית לממשלה והאשים אותה בניפוח אירועים שאינם מהווים עילה להדחה | בן גביר בירך ותקף בחריפות את היועמ"שית והדרג המקצועי: "לפקידי הדיפ סטייט אין שום סמכות להדיח" (פוליטי)יוני גבאי
סירת משוטים עם 5 נוסעים נסחפה לעומק הכנרת ליד חוף צינברי • סירת איחוד הצלה חילצה את המשפחה עם תסמיני התייבשות | דרמה נוספת בימי בין הזמנים (בארץ)מישאל לוי
המשא ומתן בין עומאן לאיראן נמשך, ובמקביל גם העברות מסרים חשאיות ולא-רשמיות בין ארה"ב לאיראן | ההסכם אם יאושר יאשר באופן כמעט רשמי את בעלותה של איראן על מצרי הורמוז - אך לא בטוח כלל שהסכם כזה ייצא לפועל | זה מה שמתרחש כעת במשא ומתן מול איראן (חדשות)ישראל גראדווהל
צה"ל החל בתקיפות ממוקדות במרחב דרום לבנון בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל.ב. ניסני
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