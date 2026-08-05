שגריר ישראל לאו"ם ולארה"ב לשעבר גלעד ארדן, ויו"ר הכנסת ויו״ר ועדת חוץ וביטחון לשעבר יולי אדלשטיין, ימסרו מחר הצהרה שבה יכריזו על הקמת מפלגה חדשה בראשותם. הערב פרסמו סרטון קמפיין ראשון, שבו תוקפים את המערכת הפוליטית, מציגים את עקרונות המפלגה ו"מנתקים שיחה" מגולדנקופף תוך אמירה כי הוא "לא רלוונטי" | צפו (פוליטי)

יוני גבאי