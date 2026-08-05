בפתח דבריו בטקס קבורת עצמות סבו וסבתו של הרצל, הודיע נתניהו כי ייאלץ לעזוב את המקום מוקדם מהצפוי בשל "אירועים צבאיים ומדיניים" | בהמשך מיהר לשלוח חיבוק ללוחמים ולבני משפחות הנופלים | בנאום המלא שיגר מסר תקיף לבית הלבן והבהיר כי על אף היחסים הקרובים עם הנשיא דונלד טראמפ, עצמאותה וקיומה של ישראל אינם עומדים למשא ומתן (בארץ)

דוד הכהן