גבר בן 49 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בין רכב לטרקטור בכביש 57 סמוך לצומת קרית השרון. התאונה אירעה בשעה 17:14, והנפגע סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים לניאדו.קובי רוזן
שוטרי מחוז ירושלים עצרו היום שלושה חשודים לאחר מרדף שכלל ירי באזור מצפה יריחו ויריחו. המרדף החל כאשר רכב ביצע עקיפות מסוכנות בכביש 1 ולא נעצר לפי הוראה. הנהג ברח תוך חציית רמזורים אדומים, פריצת מחסומים, פגיעה בניידות ופגיעה בשוטרת. לאחר איתור הרכב ביריחו, הנהג המשיך בבריחה פראית וניסה לדרוס שוטר. כוחות המשטרה ירו לעבר הרכב ועצרו אותו. שני שוטרים נפצעו קל ופונו לטיפול. החשודים - שני בגירים וקטין תושבי לובאן א-שרקיה וקבלאן - נעצרו, ואחד מהם פונה לטיפול רפואי. הנהג מעולם לא החזיק ברישיון נהיגה.קובי רוזן
גדעון סער ויולי אדלשטיין ישאו דברים מחר באירוע השקת המפלגה החדשה שלהם, בשעה 19:15.כיכר השבת
שופט בג"ץ אלכס שטיין הוציא צו מניעה להעברת תקציב של רבע מיליארד שקלים לחינוך החרדי | חקירת פרשיית עיתון 'הדרך' עוברת לפרקליטות | פורסם התחקיר על הפיגוע בכפר תל | טראמפ מאיים "מיצר הורמוז יפתח תוך 48 שעות" | בית המשפט העליון קבע - חברה קדישא תפצה את יוצאי ברית המועצות במליוני שקלים | יעקב ישראל ידיד ז"ל טבע למוות בקפריסין | טקס הקבורה של שמעון לייב ורבקה הרצל | תחזית מזג האוויר | תיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפונריה סעדיה
ברוב התרגשות נערך בקריית דושינסקיא בנוף הגליל מעמד ה'חומש סעודה' הראשון בתלמוד התורה המקומי, שנפתח לפני שלוש שנים | במעמד המרומם חגגו 11 תשב"ר את מסיבת החומש | במרכז האירוע הופיע האדמו"ר מדושינסקיא, שהגיע לחזק את הקהילה בצפון ואף פצח במחול נרגש עם הילדים (חסידים)חיים רוזנבוים
'כיכר השבת' עם פרק אנשי הים במיזם הלאומי 'פרוייקט 0' • משה מנס יצא אל קו המים לפגוש את המצילים הוותיקים ואת המומחים בחוף • מסקירת הבורות והחול הרטוב בשחר, דרך אשליית "הפינה השקטה" ועד שעת השין שבה חובה לצאת מהמים • "לא מספיק לחשוב שאתה יודע לשחות - צריך לדעת!" • צפו (פרויקט 0)כיכר השבת
בפתח דבריו בטקס קבורת עצמות סבו וסבתו של הרצל, הודיע נתניהו כי ייאלץ לעזוב את המקום מוקדם מהצפוי בשל "אירועים צבאיים ומדיניים" | בהמשך מיהר לשלוח חיבוק ללוחמים ולבני משפחות הנופלים | בנאום המלא שיגר מסר תקיף לבית הלבן והבהיר כי על אף היחסים הקרובים עם הנשיא דונלד טראמפ, עצמאותה וקיומה של ישראל אינם עומדים למשא ומתן (בארץ)דוד הכהן
תושביםבמרכז הארץ ורוחצים בחופי הים נדהמו לראות שובל עשן רחב בשמיים, שהזכיר יירוט מבצעי ועורר בהלה רגעית וגל שמועות ברשתות החברתיות | זמן קצר לאחר מכן מיהרו במערכת הביטחון להרגיע את הציבור והבהירו כי מדובר בניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית "חץ", שבוצע בשיתוף פעולה בין משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית. צפו (בארץ)ב. ניסני
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ