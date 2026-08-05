כיכר השבת
מבזקנגד מסע ההכפשה

גיבור ישראל: עשרות תושבי הנגב הפגינו למען טובול

עשרות רבות מתושבי הנגב התאספו היום ברחבת עיריית באר שבע להפגנת תמיכה נחרצת בסגן ראש העיר שמעון טובול, תוך קריאה חד-משמעית לעצירת מסעות ההכפשה והדגשת תרומתו הצבאית הממושכת למען המדינה (בארץ)

תמיכה בשמעון טובול בבאר שבע | צילום: צילום: באדיבות
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