פעוט כבן 3 נהרג מפגיעת רכב בערערה

כשהקפדה על הלכה הופכת לקרה ומכנית, והורים מגלים פער נפשי מול ילדיהם: המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון צולל אל "העבודה הזרה" הסמויה של דורנו - עבודת ה' מתוך פחד, נוקשות והרגל, במקום הקשבה פנימית וקשר חי. דרך פירושו המפתיע של החוזה מלובלין לפסוק "לא תעשון כן ל-ה' אלוקיכם" וסיפור מטלטל על רב שפגש את תלמידו בקולנוע בליל שבת, נחשף המפתח לחינוך אמיתי ולראיית הנשמה שמאחורי המעשים | צפו (יהדות)

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון