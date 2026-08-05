הרב תפס תלמיד בקולנוע בשבת — ודיבר איתו רק על פופקורן | צפו

נקבע מותו של בן 3 שנדרס בערערה שבוואדי ערה. גורם במשטרה מסר כי בני המשפחה אמרו בהתחלה כי מדובר בנפילה כדי לשבש את החקירה. חשוד נעצר במסגרת החקירה.