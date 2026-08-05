מגישת הטלוויזיה על הפעם הראשונה ששמרה שבת: "החלטתי שזה שלי"

הדרג המדיני בישראל בלם תקיפה משמעותית בלבנון למרות הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה | פרטי ההחלטה, התקיפות שבוצעו והמשא ומתן ברומא (בארץ)משה בשן
כשהקפדה על הלכה הופכת לקרה ומכנית, והורים מגלים פער נפשי מול ילדיהם: המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון צולל אל "העבודה הזרה" הסמויה של דורנו - עבודת ה' מתוך פחד, נוקשות והרגל, במקום הקשבה פנימית וקשר חי. דרך פירושו המפתיע של החוזה מלובלין לפסוק "לא תעשון כן ל-ה' אלוקיכם" וסיפור מטלטל על רב שפגש את תלמידו בקולנוע בליל שבת, נחשף המפתח לחינוך אמיתי ולראיית הנשמה שמאחורי המעשים | צפו (יהדות)הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
נקבע מותו של בן 3 שנדרס בערערה שבוואדי ערה. גורם במשטרה מסר כי בני המשפחה אמרו בהתחלה כי מדובר בנפילה כדי לשבש את החקירה. חשוד נעצר במסגרת החקירה.
אופיר כץ הסיר את דן אילוז מקבוצת הוואטסאפ של הליכוד וצירף הודעה לועגת | התגובות של חברי הכנסת (פוליטי מדיני)משה בשן
הערב דווח על אירוע דקירה בפארק באשדוד, במהלכו נפצע קטין תושב העיר באורח קל ופונה לטיפול רפואי. שוטרי תחנת אשדוד הגיעו למקום, איספו ממצאים וגבו עדויות. חוקרי התחנה הצליחו להתחקות אחר זהות החשוד ועצרו אותו זמן קצר לאחר האירוע. החשוד, קטין תושב אשדוד, הועבר לחקירה.קובי רוזן
חבר הכנסת דן אילוז, שהצביע נגד חוקי החרדים, עוזב את הליכוד ומצטרף למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן. אילוז ישובץ במקום ריאלי ברשימת המפלגה.כיכר השבת
ילדה בת 6 נפגעה מרכב ברהט והובאה למרפאה מקומית. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים סורוקה במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בפנים ובחזה. האירוע התרחש בשעה 19:33.קובי רוזן
חבר הכנסת דן אילוז הודיע על הצטרפותו למפלגת ליברמן • תקף בחריפות את נתניהו והליכוד על חוק הגיוס | "הפכו לקבלן ביצוע של דרעי וגולדקנופף" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ