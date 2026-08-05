האמת על "סיעת הציבור החרדי" של מוטי לייטנר נחשפת | מעייריב

דובר צה"ל: לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. אין נפגעים. האירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.