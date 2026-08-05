דובר צה"ל: לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. אין נפגעים. האירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.
איראן ועומאן השלימו טיוטת הסכם לפתיחת מצר הורמוז | ההסכם ממתין לאישור חמינאי וכולל "דמי שירות" לכלי שיט | כל הפרטים (בעולם)אריה רוזן
בג"ץ מכה שוב את החינוך החרדי: השופט שטיין קובר את ההישג של גפני | מיליון דולר לחזית המשפטית: המהלך של יואלי לנדא למען עולם התורה | העימות המתוקשר סביב האמירות של יאיר גולן והאמת מאחורי הספין של בן גביר | לילה של מחאות בירושלים: יועץ תקשורת וחברו הותקפו על לא עוול בכפם | מוטי לייטנר דורש פריימריז - מי מריץ אותו? (מעייריב)איצלה כץ
משטרת ישראל עצרה חשוד באירוע דריסה בערערה שבו נהרג ילד בן שלוש. הילד נפצע באורח אנוש והובא לבית החולים הלל יפה, שם נקבע מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה וקיימו הערכת מצב, בסיומה נעצר החשוד. חוקרי הזיהוי הפלילי ובוחני התנועה אוספים ממצאים ובוחנים את נסיבות האירוע.קובי רוזן
גבר בן 57 נהרג הערב (שעה 21:09) באירוע אלימות בטייבה. צוותי מד"א שהגיעו למקום מצאו את הגבר עם פציעות חודרות וללא סימני חיים, וקבעו את מותו במקום.קובי רוזן
בריטניה פתחה בחקירה נגד אזרחים שתרמו לישיבות חרדיות מעבר לקו הירוק | איגוד הישיבות פנה לשרים בדחיפות למניעת פגיעה במקורות המימון (בארץ)משה בשן
הדרג המדיני בישראל בלם תקיפה משמעותית בלבנון למרות הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה | פרטי ההחלטה, התקיפות שבוצעו והמשא ומתן ברומא (בארץ)משה בשן
מגישת הטלוויזיה סיון רהב מאיר, שחזרה בתשובה לפני שנים רבות, סיפרה: "שמרתי שבת בפעם הראשונה בחיי בגיל 15 - התאהבתי בזה והחלטתי שזה שלי" | מתוך הפודקאסט 'התל אביבית והרבנית' של ברכה שילת ויעל גולדמן ב'All•in' (ברנז'ה)איציק אוחנה
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