מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.

ב. ניסני