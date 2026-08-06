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הותר לפרסום: רס״ן (מיל׳) הראל בירנשטוק הי״ד ורס״ם (מיל׳) תמיר וקנין הי״ד נפלו בפיצוץ מטען בלבנון

רס״ן הראל בירנשטוק ורס״ם תמיר וקנין נפלו מפגיעת מטען בכפר מג׳דל זון • ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית | פרטי התחקיר הראשוני (צבא וביטחון)

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06:52

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בכירי מטה אייזנקוט, רונן מנליס ורונן אביאני ליוו את הקמת מפלגת לייטנר • במפלגות החרדיות טוענים: אנשי שמאל מאחורי המהלך | הכחשות נחרצות (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
06:23

שני חללי צה"ל נפלו בקרבות בדרום לבנון

צה"ל הודיע על נפילת שני לוחמים בקרבות בדרום לבנון: רס"ן במיל' הראל בירנשטוק בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בעוצבת 'חוד החנית', ורס"ם במיל' תמיר וקנין בן 33 מאילת, לוחם באותו גדוד. ההודעה נמסרה למשפחות.

כיכר השבת
06:23

שני חללים וארבעה פצועים קשה באירוע בדרום לבנון

באירוע בדרום לבנון נפלו רס״ן במילואים הראל בירנשטוק ורס״ם במילואים תמיר וקנין. בנוסף נפצעו ארבעה לוחמי מילואים באורח קשה. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

ב. ניסני
23:26

שני רוכבי אופנוע נפצעו בינוני בתאונה בצומת סילבר

שני רוכבי אופנוע, גבר ואישה כבני 30, נפצעו במצב בינוני בתאונת דרכים בכביש 4 בצומת סילבר. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה והם פונו לבית חולים להמשך טיפול.

קובי רוזן
23:26

צה"ל: מיירט שוגר בטעות כלפי ירי של כוחותינו בדרום לבנון

מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.

ב. ניסני
23:14

צה"ל שיגר מיירט לעבר מטרה של הכוחות, אין נפגעים

דובר צה"ל: לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. אין נפגעים. האירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.

23:03

"מעוות מיסודו": הרמטכ"ל יצא במתקפה נגד חוק הקפאת מעצר בחורי הישיבות 

הרמטכ"ל אייל זמיר מתח ביקורת על חוק מניעת מעצר עריקים חרדים, כינה אותו "חוק מעוות מיסודו" והנחה לעקוב אחר ההתפתחויות המשפטיות (בארץ)

כיכר השבת
22:51

טיוטת ההסכם המשפיל, והבעייה: "ההתנהלות מול חמינאי קשה מאד"

איראן ועומאן השלימו טיוטת הסכם לפתיחת מצר הורמוז | ההסכם ממתין לאישור חמינאי וכולל "דמי שירות" לכלי שיט | כל הפרטים (בעולם)

אריה רוזן
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