שני חללי צה"ל נפלו בקרבות בדרום לבנון

בכירי מטה אייזנקוט, רונן מנליס ורונן אביאני ליוו את הקמת מפלגת לייטנר • במפלגות החרדיות טוענים: אנשי שמאל מאחורי המהלך | הכחשות נחרצות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
באירוע בדרום לבנון נפלו רס״ן במילואים הראל בירנשטוק ורס״ם במילואים תמיר וקנין. בנוסף נפצעו ארבעה לוחמי מילואים באורח קשה. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
רס״ן (מיל׳) הראל בירנשטוק הי״ד ורס״ם (מיל׳) תמיר וקנין הי״ד נפלו מפיצוץ מטען בכפר מג׳דל זון שבדרום לבנון • ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בתקרית | פרטי התחקיר הראשוני |בתגובה, צה"ל תקף מטרות טרור בדרום לבנון (צבא וביטחון)כיכר השבת
שני רוכבי אופנוע, גבר ואישה כבני 30, נפצעו במצב בינוני בתאונת דרכים בכביש 4 בצומת סילבר. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה והם פונו לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.ב. ניסני
דובר צה"ל: לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. אין נפגעים. האירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.
הרמטכ"ל אייל זמיר מתח ביקורת על חוק מניעת מעצר עריקים חרדים, כינה אותו "חוק מעוות מיסודו" והנחה לעקוב אחר ההתפתחויות המשפטיות (בארץ)כיכר השבת
איראן ועומאן השלימו טיוטת הסכם לפתיחת מצר הורמוז | ההסכם ממתין לאישור חמינאי וכולל "דמי שירות" לכלי שיט | כל הפרטים (בעולם)אריה רוזן
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