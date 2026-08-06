הנשיא טראמפ נשאל האם הפעם הדברים יהיו שונים עם איראן. בתשובתו אמר: "ייתכן שזה יהיה שונה וייתכן שלא. היינו מוכנים לתקוף. יודעים מתי אתה מוכן באמת ומתי אתה מבלף. היינו מוכנים לתקיפה".

קובי אטינגר