טראמפ על איראן: היינו מוכנים לתקוף באמת, לא בלוף

במהלך הלילה התרחש פיצוץ סמוך לבניין מגורים בשכונת פארק צמרת בתל אביב. שוטרי תחנת לב וחבלנים הגיעו למקום ופתחו בחקירה. החשד הוא שמדובר ברימון רסס שהושלך במקום, כאשר הרקע לאירוע פלילי. לא דווח על נפגעים.

קובי רוזן