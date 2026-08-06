טראמפ על איראן: היינו מוכנים לתקוף באמת, לא בלוף

במהלך השבוע האחרון עצרו שוטרי מחוז ש"י 24 שוהים בלתי חוקיים ושלושה חשודים בהסעתם, בשלושה אירועים נפרדים. בכביש 1 נעצר מיניבוס עם 16 תושבי טול כרם, כאשר נהג הרכב, תושב כפר עקב בשנות ה-40, נעצר בחשד להסעתם. בכביש 443 נעצרו שתי תושבות באר שבע, בשנות ה-40 וה-30, שברכביהן הוסתרו 8 שב"חים. כלי הרכב ששימשו לביצוע העבירות נתפסו.קובי רוזן
פיקוד העורף הוציא הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן בישובים כוכב יעקב ותל ציון באזור שומרון, בעקבות חדירת מחבלים.ב. ניסני
הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שבעה חיילים ביחידת הנדסה • הם הואשמו בהתעללות שיטתית בחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה | הפרטים המזעזעים (צבא)ב. ניסני
חקירת יחידת הפח״ע הושלמה לאחר התקיפה האלימה באזור סוסיא • ארבעה פלסטינים חשודים בתקיפת חייל ושוד נשקו | כתב אישום צפוי בימים הקרובים (צבא וביטחון)ב. ניסני
במהלך הלילה התרחש פיצוץ סמוך לבניין מגורים בשכונת פארק צמרת בתל אביב. שוטרי תחנת לב וחבלנים הגיעו למקום ופתחו בחקירה. החשד הוא שמדובר ברימון רסס שהושלך במקום, כאשר הרקע לאירוע פלילי. לא דווח על נפגעים.קובי רוזן
לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
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