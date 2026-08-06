כיכר השבת
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לאחר בדיקה: האזעקה בבנימין - התרעת שווא

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מבזקים נוספים

09:04

24 שוהים בלתי חוקיים נעצרו במחוז ש"י - 3 חשודים בהסעתם

במהלך השבוע האחרון עצרו שוטרי מחוז ש"י 24 שוהים בלתי חוקיים ושלושה חשודים בהסעתם, בשלושה אירועים נפרדים. בכביש 1 נעצר מיניבוס עם 16 תושבי טול כרם, כאשר נהג הרכב, תושב כפר עקב בשנות ה-40, נעצר בחשד להסעתם. בכביש 443 נעצרו שתי תושבות באר שבע, בשנות ה-40 וה-30, שברכביהן הוסתרו 8 שב"חים. כלי הרכב ששימשו לביצוע העבירות נתפסו.

קובי רוזן
09:04

פיקוד העורף: חדירת מחבלים באזור שומרון - הוראה להיכנס למרחבים מוגנים

פיקוד העורף הוציא הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן בישובים כוכב יעקב ותל ציון באזור שומרון, בעקבות חדירת מחבלים.

ב. ניסני
09:03

משחקי פז"ם מזעזעים: כתב אישום מטלטל נגד שבעה לוחמים

הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שבעה חיילים ביחידת הנדסה • הם הואשמו בהתעללות שיטתית בחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה | הפרטים המזעזעים (צבא)

ב. ניסני
08:48

צה"ל: חשש לחדירת מחבלים סמוך לכוכב יעקב ותל ציון

08:37

טראמפ על איראן: היינו מוכנים לתקוף באמת, לא בלוף

הנשיא טראמפ נשאל האם הפעם הדברים יהיו שונים עם איראן. בתשובתו אמר: "ייתכן שזה יהיה שונה וייתכן שלא. היינו מוכנים לתקוף. יודעים מתי אתה מוכן באמת ומתי אתה מבלף. היינו מוכנים לתקיפה".

קובי אטינגר
08:01

בימים הקרובים: כתב אישום ארבעת החשודים בתקיפת החייל בסוסיא 

חקירת יחידת הפח״ע הושלמה לאחר התקיפה האלימה באזור סוסיא • ארבעה פלסטינים חשודים בתקיפת חייל ושוד נשקו | כתב אישום צפוי בימים הקרובים (צבא וביטחון)

ב. ניסני
08:00

פיצוץ רימון רסס בשכונת פארק צמרת בתל אביב - אין נפגעים

במהלך הלילה התרחש פיצוץ סמוך לבניין מגורים בשכונת פארק צמרת בתל אביב. שוטרי תחנת לב וחבלנים הגיעו למקום ופתחו בחקירה. החשד הוא שמדובר ברימון רסס שהושלך במקום, כאשר הרקע לאירוע פלילי. לא דווח על נפגעים.

קובי רוזן
07:14

הקלה בעומסי החום אך הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל | התחזית המלאה לסופ"ש

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)

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