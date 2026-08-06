שיא חדש בנתב"ג: יותר מ־2.35 מיליון נוסעים ביולי | יוון בראש, לרנקה היעד המבוקש ביותר | במהלך חודש יולי 2026 עברו בנתב"ג 2,355,591 נוסעים בטיסות בין-לאומיות ופנים-ארציות -עלייה של 36% לעומת יולי אשתקד | כל המספרים (תעופה)איציק אברהם
במהלך החיפושים אחר הנעדר אלדר דיין, אותרה הבוקר גופה באזור המרכז | מהמשטרה נמסר כי הגופה נמצאה במצב ריקבון מתקדם, והיא הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי ובירור נסיבות המוות | במשפחה זועמים: "ההתנהלות המשטרה בחקירה הייתה מבישה, בלשון המעטה" (בארץ)בני סולומון
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התשובה היא ה"שוחד" היחיד שהקב”ה כביכול מקבל. לא משום שהדין מתבטל, אלא משום שהצעד הראשון כבר נושא בתוכו את קו הסיום | אדם שרק התוודה וקיבל על עצמו שלא לחטוא עדיין לא הגיע לתשובה מאהבה, אבל הקב”ה מתייחס אליו כאילו כבר הגיע אליה. מפני שמאותו רגע נולדה בו הדרך שיכולה להפוך אותו לאדם אחר | הרחמים מקדימים את התוצאה, כי הם רואים את הפוטנציאל (יהדות)יוסי אליטוב
לוחמי יחידת 'חץ יהודה' עצרו הלילה תושב חברון בן 49 בחשד להסתה נגד ישראל ברשתות החברתיות, לאחר ניטור פעילותו על ידי פיקוד המרכז. במעצר נוסף נעצרה בקלנדיה תושבת בשנות ה-40 בחשד להסתה ותמיכה בחמאס באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות. שני החשודים הועברו לחקירה, ונתפסו טלפונים ומחשבים לבדיקה.קובי רוזן
כ-15 אזרחים ישראלים הגיעו למרחב ע'ג'ר והרסו גדר גבול • הם חצו פיזית לשטח לבנון ונעצרו על ידי כוחות צה"ל ומג"ב | "הפרעה חמורה לפעילות המבצעית" (צבא וביטחון)ב. ניסני
לאחר שהופעלו התרעות ביישובים תל ציון וכוכב יעקב שבבנימין, בצה"ל מעדכנים כי מדובר בשני רכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב כוכב יעקב | "החשודים מעוכבים בנקודה, אין חשש לאירוע ביטחוני", נמסר (צבא)דוד הכהן
שר הבריאות חיים כץ חתם על תקנות חדשות המעגנות הקצאת תקציב של 26.5 מיליון שקלים להעסקת 82 אחיות ואחים בעלי מומחיות קלינית בבתי החולים הציבוריים. התקציב מיועד לתגבור במחלקות קריטיות: רפואה דחופה, טיפול נמרץ ילדים, פגים ואונקולוגיה. כץ: "תוספת אחיות ואחים מומחים תחזק את בתי החולים ותסייע בהתמודדות עם העומסים ותאפשר להעניק למטופלים טיפול מקצועי, מתקדם וזמין יותר". ד"ר שושי גולדברג, ראש מנהל אחיות במשרד הבריאות: "הוספה של 82 אחים ואחיות מומחים היא נדבך קריטי בחיזוק חוסנה של מערכת הבריאות הציבורית".יוסי נכטיגל
בעקבות התרעות פיקוד העורף על חשש לחדירת מחבלים ביישובים תל ציון וכוכב יעקב שבחטיבת בנימין, התברר כי מדובר בשני רכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב כוכב יעקב. החשודים מעוכבים בנקודה ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ