אור החיים אקטואלי: שוחד של רחמים | צפו

שר הבריאות חיים כץ חתם על תקנות חדשות המעגנות הקצאת תקציב של 26.5 מיליון שקלים להעסקת 82 אחיות ואחים בעלי מומחיות קלינית בבתי החולים הציבוריים. התקציב מיועד לתגבור במחלקות קריטיות: רפואה דחופה, טיפול נמרץ ילדים, פגים ואונקולוגיה. כץ: "תוספת אחיות ואחים מומחים תחזק את בתי החולים ותסייע בהתמודדות עם העומסים ותאפשר להעניק למטופלים טיפול מקצועי, מתקדם וזמין יותר". ד"ר שושי גולדברג, ראש מנהל אחיות במשרד הבריאות: "הוספה של 82 אחים ואחיות מומחים היא נדבך קריטי בחיזוק חוסנה של מערכת הבריאות הציבורית".

יוסי נכטיגל