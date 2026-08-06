פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התשובה היא ה"שוחד" היחיד שהקב”ה כביכול מקבל. לא משום שהדין מתבטל, אלא משום שהצעד הראשון כבר נושא בתוכו את קו הסיום | אדם שרק התוודה וקיבל על עצמו שלא לחטוא עדיין לא הגיע לתשובה מאהבה, אבל הקב”ה מתייחס אליו כאילו כבר הגיע אליה. מפני שמאותו רגע נולדה בו הדרך שיכולה להפוך אותו לאדם אחר | הרחמים מקדימים את התוצאה, כי הם רואים את הפוטנציאל (יהדות)

יוסי אליטוב