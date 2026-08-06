משבר חריף: בתי הדין הרבניים בדרך להשבתה כבר מיום ראשון הקרוב

הרב ברק שרגאי טען בספרו החדש והמהפכני 'נויו של עולם' כי בית המקדש לא עמד תחת כיפת הסלע אלא בדרום המתחם וקבור תחת האדמה | כעת, אנו מביאים את העימות המלא והמרתק: מצידו האחד, תגובתו הנוקבת ומלאת המקורות של הרב אלישע וולפסון, המגן בחריפות על המסורת ההיסטורית; ומצידו השני, תשובתו המנומקת של מחבר הספר, הרב ברק שרגאי, המשיב לכלל הטענות אחת לאחת | בואו לצלול אל תוך פולמוס מרתק הנוגע לנקודה הקדושה ביותר לעם ישראל (מגזין כיכר)ישראל שפירא
כמידי שנה, השבוע נחשפנו שוב להתנהגות מצערת של חלק מהמטיילים בימים אלו בהרי האלפים המופלאים | צריך להודות בצער, במרבית המקרים מדובר בבני הקהילה החרדית שאינם יודעים מימינם ומשמאלם בנימוסים אנושיים בסיסיים | ברור שלא כולם ככה, כנראה שגם לא הרוב, אך עבור אותו מיעוט הכנו מדריך למשתמש לכל נסיעה מחוץ למזרח התיכון | נימוסים בסיסיים באירופה - מדריך לנוסע (מגזין כיכר)ישראל גראדווהל
בימי בין הזמנים רוב עם ישראל משוטט בדרכים | תרים את הארץ לאורכה ולרוחבה, כל משפחה כפי מנהגיה ומסורותיה | עם זאת, גם הנוסעים לצידכם בדרכים יוכלו לדעת עליכם ועל יעד הטיול שלכם - על בסיס מראה הרכב שלכם | לרגל הימים שבהם כולנו מבלים בדרכים, יצאנו לסקור את סיפורי הרכבים (מגזין, בין הזמנים)שאול כהנא
בעוד נשיא ארצות הברית מדמם בסקרי דעת הקהל ושוקע במשבר חמור מול טהראן, מערכת הביטחון בישראל נדרשת לנהל ריקוד עדין מול החלטות בשלוף, לסגור פערים אסטרטגיים קריטיים, ולשמור היטב על האינטרס הלאומי בשדה מוקשים מדיני מסוכן ומתוח ביותר (גיאופוליטיקה)יהודה גליקמן
כיצד הפך מהגר צנוע מקובנה לסמכות ההלכתית הבלתי מעורערת של דרום ארצות הברית? מדוע בחר בו תאגיד הענק לחשוף בפניו את סודו השמור ביותר? ואיך הכימיה המודרנית הצילה את הכשרות של "המשקה הלאומי"? | סיפורו המופלא של הרב טוביה גפן (מגזין כיכר)דני שפיץ
בזמן שהסתכלה עליו מדבר, עברה במוחה לרגע אחד, מהיר כמו ברק, מחשבה שהדהימה אפילו את עצמה: "אני רוצה להיות צדיקה יותר רק בשביל בעל כמוהו". האם ככה נראית התבגרות? תהתה | בחורת סמינר משתפת את סיפורה (שידוכים)אריה רוזן
חיפשתי את הסגנונות הבולטים והמעודכנים ביותר, וביקשתי להרגיש קיימת ומוערכת. כשאורחים או תלמידים של אבא הגיעו לביתנו, השקעתי שעות רבות בהופעתי. עשיתי זאת משום שהורגלתי לראות את עצמי דרך המבט החיצוני, ומתוך צורך פנימי באישור ובמילה טובה שלא חוויתי בצורה פשוטה בבית (מגזין כיכר)משה רבי
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ