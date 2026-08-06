מבזקים נוספים
גבר נפגע בינוני ממשאית בכביש 4 סמוך לצומת חפר
גבר בן 26 נפגע במצב בינוני לאחר שיצא מרכבו ונפגע ממשאית בכביש 4 סמוך לצומת חפר. התאונה אירעה בשעה 10:48. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
משטרה פיענחה השלכת רימון רסס לעבר "ג'פניקה" בקריית אונו
היחידה המרכזית של מחוז תל אביב פיענחה את אירוע השלכת רימון הרסס שהתרחש ב-13 ביולי לעבר סניף "ג'פניקה" בקריית אונו. החקירה העלתה כי הרקע לאירוע מקורו במאבקים בין עבריינים. נעצרו שני חשודים מבת ים, בני 18 ו-22, ובבתיהם נתפסו ממצאים ופריטי לבוש הקושרים אותם לביצוע. אתמול הוגשו נגדם הצהרות תובע לקראת הגשת כתב אישום.קובי רוזן
הזדמנות למלחמת עולם: איראן סללה את הדרך של רוסיה וסין מול ארה"ב
המלחמה באיראן כילתה את מאגרי הנשק האסטרטגיים של וושינגטון, והותירה את המעצמה חשופה בדרגות שלא נראו בעבר | בזמן שארה"ב מתמקדת במזרח התיכון, במוסקבה ובבייג'ינג כבר סופרים את הטילים שנותרו – ומזהים חלון הזדמנויות היסטורי (חדשות בעולם)דני שפיץ
"נחל קדש" - המסלול האטרקטיבי לבני הישיבות והרפתקה בצדו
מסלול קצר של כשעה, מוצל בכ-80% מאורכו, עם טיפוס ועלייה מאתגרים כולל יתדות ברזל - בדיוק מה שאנ"ש אוהבים בבין הזמנים | ישראל שפירא עם ההמלצה ה-11 לבין הזמנים (טיולים)ישראל שפירא
תשע נשמות: יירט את הרחפן באוויר ואז הגיע הטוויסט הקטלני
חייל רוסי הצליח ליירט בירי רחפן FPV אוקראיני שהתקרב אליו, אך בתוך שניות התברר כי הסכנה עדיין לא חלפה (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד מפחיד: רופאים נאבקו להגן על מטופל כשהחדר רעד במהלך ניתוח
תיעוד דרמטי מבית חולים ביפן: רופאים נאבקו להגן על מטופל במהלך ניתוח כשרעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את קוממוטו (בעולם)אריה רוזן
עליזה בלוך מצטרפת לארדן ואדלשטיין; איזנקוט מצרף את שיראל חוגג
ראש העיר בית שמש לשעבר עליזה בלוך הודיעה על הצטרפותה למפלגה החדשה של פורשי 'הליכוד' גלעד ארדן ויולי אדלשטיין | במפלגת 'ישר' של גדי איזנקוט הודיעו על הצטרפותו של היזם, איש העסקים והפעיל החברתי שיראל חוגג (פוליטי)יוני גבאי
הפרדוקס הסוני: ישראל שברה את איראן, אז למה דווקא ממנה הם חוששים?
אחרי החלטת כמה מדינות סוניות לבנות ברית ערבית חדשה במזרח התיכון, יש מקום לעצור ולשאול: מדוע ישראל אינה חלק מאותה ברית? | במקום שארה"ב לא העזה לפעול, ישראל נכנסה ופעלה, ארצות הברית בראשות טראמפ הצטרפה רק מאוחר יותר | כולם מבינים שישראל היא היחידה שיכולה להתמודד מול איראן - ובכל זאת, המדינות הערביות שומרות מרחק בטוח (פרשנות)מאיר חזן