אחרי החלטת כמה מדינות סוניות לבנות ברית ערבית חדשה במזרח התיכון, יש מקום לעצור ולשאול: מדוע ישראל אינה חלק מאותה ברית? | במקום שארה"ב לא העזה לפעול, ישראל נכנסה ופעלה, ארצות הברית בראשות טראמפ הצטרפה רק מאוחר יותר | כולם מבינים שישראל היא היחידה שיכולה להתמודד מול איראן - ובכל זאת, המדינות הערביות שומרות מרחק בטוח (פרשנות)

מאיר חזן