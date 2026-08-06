בימי בין הזמנים רוב עם ישראל משוטט בדרכים | תרים את הארץ לאורכה ולרוחבה, כל משפחה כפי מנהגיה ומסורותיה | עם זאת, גם הנוסעים לצידכם בדרכים יוכלו לדעת עליכם ועל יעד הטיול שלכם - על בסיס מראה הרכב שלכם | לרגל הימים שבהם כולנו מבלים בדרכים, יצאנו לסקור את סיפורי הרכבים (מגזין, בין הזמנים)

שאול כהנא