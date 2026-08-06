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תיעוד סוער: סירב לתת כסף לקבוצת הצעירים בחולון - כך זה הסתיים | צפו

צעירים נעצרו לאחר שתקפו ושדדו בעל עסק בחולון וגרמו נזק כבד למקום. התקרית האלימה החלה כאשר הנאשמים הגיעו יום קודם לכן למקום והשליכו חפצים לעבר הדלת, וכששבו למחרת ודרשו כסף – תקפו את בעל העסק | תיעוד סוער ופרטים (בארץ)

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משה רבי
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