ראש ממשלת החות'ים מהדי אלמשאט הגיב לברית ההגנה שנחתמה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. "ההסכמים אינם חלים בדיעבד, ומשוואת 'מצור תמורת מצור' תימשך עד שתשיג את יעדיה", אמר. אלמשאט הוסיף: "כל מי שמבקש לקחת חלק בתוקפנות ובמצור שמובילה סעודיה זה 12 שנים, הוא תוקפן - גם אם יעטוף את העניין בכותרות נוצצות. החוק התימני קובע כיצד יש לנהוג במדינות עוינות".

קובי אטינגר