כיכר השבת
מבזקאיום אסטרטגי

פוטין עלול לתקוף את מדינות נאט"ו: דוח מודיעין אמריקני חושף תרחישים מדאיגים

דוחות חדשים בוושינגטון מעריכים כי רוסיה תבחן את נחישות הברית במתקפה מוגבלת • מחסור חמור בתחמושת מאיים על יכולת ארה"ב להתמודד עם רוסיה או סין | טראמפ: "יש לנו אספקה בלתי מוגבלת" (בעולם)

קרבות רוסיה אוקראינה | צילום: צילום: משרד ההגנה של אוקראינה
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

18:28

החות'ים מאיימים על הברית הסעודית-טורקית-פקיסטנית: "כל מי שמצטרף הוא תוקפן"

ראש ממשלת החות'ים מהדי אלמשאט הגיב לברית ההגנה שנחתמה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. "ההסכמים אינם חלים בדיעבד, ומשוואת 'מצור תמורת מצור' תימשך עד שתשיג את יעדיה", אמר. אלמשאט הוסיף: "כל מי שמבקש לקחת חלק בתוקפנות ובמצור שמובילה סעודיה זה 12 שנים, הוא תוקפן - גם אם יעטוף את העניין בכותרות נוצצות. החוק התימני קובע כיצד יש לנהוג במדינות עוינות".

קובי אטינגר
18:28

3 פצועים, בהם 2 ילדים, בהתהפכות טרקטורון באגי באשדוד

טרקטורון באגי התהפך היום (17:59) סמוך לחוף הצפוני באשדוד. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי במקום ל-3 פצועים בדרגות שונות, מהם 2 ילדים.

קובי רוזן
17:46

האצבעות נלכדו במיקסר: הכבאים חילצו את הילד מהמקצף המתכתי

ידו של הילד נתקעה בעומק המקצף הקשיח • לוחמי האש הגיעו עם כלי דרמל מיוחד | חתכו את המתכת בזהירות כירורגית (חדשות חרדים)

כיכר השבת
17:28

אסון מזעזע בירושלים: הפייטן אבישי לוי ז"ל - נמחץ למוות מרכבו

המר והפייטן אבישי לוי כבן 46 סיים להוריד נוסעים מרכבו וירד למספר רגעים כדי לסייע להם • הרכב החל להידרדר לאחור ומחץ אותו תחתיו | נקבע מותו בהדסה הר הצופים (חדשות חרדים)

כיכר השבת
17:28

שר האוצר האמריקאי: הסכם עם איראן צפוי בימים הקרובים

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הצהיר כי ארה"ב "מחזיקה את איראן בגרון" והמשטר מתמודד עם אינפלציית מזון של 150%-180% ואינו מסוגל לשלם לחיילים. לדבריו, בקרוב מאוד, אולי אפילו היום או מחר, צפוי הסכם והפסקת אש ל-30 עד 60 ימים, ומצר הורמוז ייפתח. בסנט הוסיף כי מחירי האנרגיה צפויים לרדת בעקבות זאת.

קובי אטינגר
17:19

גבר במצב אנוש לאחר שרכבו התנגש בגדר בירושלים

גבר כבן 30 נפצע הצהריים (16:03) במצב אנוש לאחר שרכבו התנגש בגדר ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים. הפצוע סובל מחבלות בראש ובחזה ומפונה לבית החולים הדסה הר הצופים תוך כדי פעולות החייאה.

קובי רוזן
16:22

סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על ברית הגנה צבאית משותפת

נחתם "הסכם מכה" - ברית הגנה צבאית בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. על פי ההודעה הרשמית של הצדדים: "כל מתקפה צבאית נגד אחת משלוש המדינות תיחשב למתקפה נגד שלושתן". מטרת ההסכם לחזק את ההרתעה המשותפת מפני תוקפנות ולהעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני בין שלוש המדינות. יורש העצר הסעודי, ראש ממשלת פקיסטן ונשיא טורקיה השתתפו בטקס החתימה.

קובי אטינגר
16:06

4 גברים חולצו מהכינרת לאחר שנסחפו על מזרן מתנפח

ארבעה גברים חולצו היום (13:49) מהכינרת לאחר שנסחפו לעומק המים כשהיו על מזרן מתנפח. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשניים מהם שסבלו מהתייבשות. לאחר שמצבם השתפר, לא נזקקו לפינוי לבית חולים.

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר
פוטין עלול לתקוף את מדינות נאט"ו: דוח מודיעין אמריקני חושף תרחישים מדאיגים | כיכר השבת