איראן קיבלה מאות טילי כתף מרוסיה וסין - מה הסכנה?

ראש ממשלת החות'ים מהדי אלמשאט הגיב לברית ההגנה שנחתמה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. "ההסכמים אינם חלים בדיעבד, ומשוואת 'מצור תמורת מצור' תימשך עד שתשיג את יעדיה", אמר. אלמשאט הוסיף: "כל מי שמבקש לקחת חלק בתוקפנות ובמצור שמובילה סעודיה זה 12 שנים, הוא תוקפן - גם אם יעטוף את העניין בכותרות נוצצות. החוק התימני קובע כיצד יש לנהוג במדינות עוינות".קובי אטינגר
טרקטורון באגי התהפך היום (17:59) סמוך לחוף הצפוני באשדוד. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי במקום ל-3 פצועים בדרגות שונות, מהם 2 ילדים.קובי רוזן
ידו של הילד נתקעה בעומק המקצף הקשיח • לוחמי האש הגיעו עם כלי דרמל מיוחד | חתכו את המתכת בזהירות כירורגית (חדשות חרדים)כיכר השבת
המר והפייטן אבישי לוי כבן 46 סיים להוריד נוסעים מרכבו וירד למספר רגעים כדי לסייע להם • הרכב החל להידרדר לאחור ומחץ אותו תחתיו | נקבע מותו בהדסה הר הצופים (חדשות חרדים)כיכר השבת
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הצהיר כי ארה"ב "מחזיקה את איראן בגרון" והמשטר מתמודד עם אינפלציית מזון של 150%-180% ואינו מסוגל לשלם לחיילים. לדבריו, בקרוב מאוד, אולי אפילו היום או מחר, צפוי הסכם והפסקת אש ל-30 עד 60 ימים, ומצר הורמוז ייפתח. בסנט הוסיף כי מחירי האנרגיה צפויים לרדת בעקבות זאת.קובי אטינגר
גבר כבן 30 נפצע הצהריים (16:03) במצב אנוש לאחר שרכבו התנגש בגדר ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים. הפצוע סובל מחבלות בראש ובחזה ומפונה לבית החולים הדסה הר הצופים תוך כדי פעולות החייאה.קובי רוזן
נחתם "הסכם מכה" - ברית הגנה צבאית בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. על פי ההודעה הרשמית של הצדדים: "כל מתקפה צבאית נגד אחת משלוש המדינות תיחשב למתקפה נגד שלושתן". מטרת ההסכם לחזק את ההרתעה המשותפת מפני תוקפנות ולהעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני בין שלוש המדינות. יורש העצר הסעודי, ראש ממשלת פקיסטן ונשיא טורקיה השתתפו בטקס החתימה.קובי אטינגר
ארבעה גברים חולצו היום (13:49) מהכינרת לאחר שנסחפו לעומק המים כשהיו על מזרן מתנפח. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשניים מהם שסבלו מהתייבשות. לאחר שמצבם השתפר, לא נזקקו לפינוי לבית חולים.קובי רוזן
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