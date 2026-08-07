שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הצהיר כי ארה"ב "מחזיקה את איראן בגרון" והמשטר מתמודד עם אינפלציית מזון של 150%-180% ואינו מסוגל לשלם לחיילים. לדבריו, בקרוב מאוד, אולי אפילו היום או מחר, צפוי הסכם והפסקת אש ל-30 עד 60 ימים, ומצר הורמוז ייפתח. בסנט הוסיף כי מחירי האנרגיה צפויים לרדת בעקבות זאת.

קובי אטינגר