האב חשוד בניהול חברות קש ונתפס בסוויטה במלון; בנו שרף ראיות על המנגל

ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום בנושא עזה. לדבריו, צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד לפירוק אמיתי של החמאס מנשקו.

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