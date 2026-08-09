המלחמה מול איראן: ארה"ב כילתה את מלאי הטילים המדויקים? "יחלפו שנים עד שנשלים את החוסרים"

אחרי שבועות של מנוחה: האדמו"ר מסאטמר שב במטוס פרטי מעיירת הנופש בניו המפשיר • עם הגעתו עברו פרחי החסידים בסך לקבלת פנים • בהמשך יצא לסיור מיוחד במחנה של בנות החסידות - 'בית רחל' בהרי הקאנטרי, נשא מדברות קודשו ובהמשך אף נכנס לחדרי הפנימייה כדי לעמוד מקרוב אחר תנאי הבנות • תיעוד מיוחד (חסידים)

חיים רוזנבוים