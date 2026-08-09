מרדף דרמטי בירושלים: ערבי פרץ מחסום, עלה על דוקרנים, נמלט ונתפס | צפו

אחרי שבועות של מנוחה: האדמו"ר מסאטמר שב במטוס פרטי מעיירת הנופש בניו המפשיר • עם הגעתו עברו פרחי החסידים בסך לקבלת פנים • בהמשך יצא לסיור מיוחד במחנה של בנות החסידות - 'בית רחל' בהרי הקאנטרי, נשא מדברות קודשו ובהמשך אף נכנס לחדרי הפנימייה כדי לעמוד מקרוב אחר תנאי הבנות • תיעוד מיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
טראמפ בוחן אפשרות להכריז על ניצחון במלחמה באיראן אם תיפתח מצר הורמוז, גם ללא הסכם גרעין | בינתיים, המגעים נתקלים בדרישות איראניות מרחיקות לכת (בעולם)אריה רוזן
לוחמי מג"ב עצרו אתמול שני חשודים לאחר מרדף בירושלים. הלוחמים במעבר חיזמא סימנו לרכב חשוד לעצור, אך הנהג ניסה להימלט ופרץ את המחסום תוך שהוא עולה על חסם דוקרנים ופוגע ברכב אזרחי. כוחות מג"ב פתחו במרדף ואיתרו את החשודים בכניסה לעיסאוויה כשהם נוסעים ברכב אחר. הרכב החשוד כגנוב אותר בבית חנינא. שני החשודים נעצרו - תושב ירושלים החשוד בהסעת החשוד השני, ושוהה בלתי חוקי תושב חברון. השניים הועברו לחקירה.קובי רוזן
ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום בנושא עזה. לדבריו, צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד לפירוק אמיתי של החמאס מנשקו.כיכר השבת
צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים שמיר-אסף הרופא ילד כבן 5 במצב אנוש עם סימני מכת חום. הילד נמצא מחוסר הכרה ברכב בלוד, והצוותים מבצעים פעולות החייאה במהלך הפינוי.קובי רוזן
נקבע מותו של ילד בן 5 לאחר שננעל ברכב בלוד | הרופאים נאבקו על חייו במשך זמן רב בבית החולים (בארץ)משה בשן
מזרקות לבה פרצו מהר געש אימתני ועמוד אפר וולקני התרומם לגובה של אלפי מטרים| הרשויות בסיציליה הפעילו את דרגת הכוננות האדומה לתעופה (חדשות בעולם)דני שפיץ
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