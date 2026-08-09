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תשובה לסערת הגיוס | ענקי התורה עלו לחזק את המחנה שייסד הגרב"מ אזרחי זצ"ל

בעיצומה של התקופה הטעונה ומאבקי גיוס בני הישיבות: מאות בחורים מהישיבות הקדושות לצד תלמידי ישיבות תיכוניות התכנסו למחנה "ברכת מרדכי" • במהלך הימים זכו להופעתם של גדולי ישראל (עולם הישיבות)

צילום: צילום: קובי לוי
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מבזקים נוספים

14:26

האדמו"ר מסאטמר נחת במטוס פרטי – והגיע לסיור מיוחד בחדרי הפנימייה של הבנות

אחרי שבועות של מנוחה: האדמו"ר מסאטמר שב במטוס פרטי מעיירת הנופש בניו המפשיר • עם הגעתו עברו פרחי החסידים בסך לקבלת פנים • בהמשך יצא לסיור מיוחד במחנה של בנות החסידות - 'בית רחל' בהרי הקאנטרי, נשא מדברות קודשו ובהמשך אף נכנס לחדרי הפנימייה כדי לעמוד מקרוב אחר תנאי הבנות • תיעוד מיוחד (חסידים)

חיים רוזנבוים
14:25

מוכן לוותר על הסכם הגרעין: טראמפ מתכנן הכרזה על "ניצחון" ריק מתוכן

טראמפ בוחן אפשרות להכריז על ניצחון במלחמה באיראן אם תיפתח מצר הורמוז, גם ללא הסכם גרעין | בינתיים, המגעים נתקלים בדרישות איראניות מרחיקות לכת (בעולם)

אריה רוזן
14:04

מג"ב עצר שני חשודים לאחר מרדף ברכב גנוב בירושלים

לוחמי מג"ב עצרו אתמול שני חשודים לאחר מרדף בירושלים. הלוחמים במעבר חיזמא סימנו לרכב חשוד לעצור, אך הנהג ניסה להימלט ופרץ את המחסום תוך שהוא עולה על חסם דוקרנים ופוגע ברכב אזרחי. כוחות מג"ב פתחו במרדף ואיתרו את החשודים בכניסה לעיסאוויה כשהם נוסעים ברכב אחר. הרכב החשוד כגנוב אותר בבית חנינא. שני החשודים נעצרו - תושב ירושלים החשוד בהסעת החשוד השני, ושוהה בלתי חוקי תושב חברון. השניים הועברו לחקירה.

קובי רוזן
14:04

נתניהו: צה"ל לא ייסוג מעזה עד לפירוק מלא של החמאס

ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום בנושא עזה. לדבריו, צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד לפירוק אמיתי של החמאס מנשקו.

כיכר השבת
14:04

ילד בן 5 במצב אנוש לאחר שנמצא מחוסר הכרה ברכב בלוד

צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים שמיר-אסף הרופא ילד כבן 5 במצב אנוש עם סימני מכת חום. הילד נמצא מחוסר הכרה ברכב בלוד, והצוותים מבצעים פעולות החייאה במהלך הפינוי.

קובי רוזן
14:03

טרגדיה בשיכון חב"ד בלוד: נקבע מותו של ילד בן 5 שננעל ברכב במשך שעות 

נקבע מותו של ילד בן 5 לאחר שננעל ברכב בלוד | הרופאים נאבקו על חייו במשך זמן רב בבית החולים (בארץ)

משה בשן
13:57

נתניהו הודיע: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה

אריה רוזן
13:56

כמו מרחץ דמים: אטנה התפרץ ושיבש נתיבי הטיסה

מזרקות לבה פרצו מהר געש אימתני ועמוד אפר וולקני התרומם לגובה של אלפי מטרים|  הרשויות בסיציליה הפעילו את דרגת הכוננות האדומה לתעופה (חדשות בעולם)

דני שפיץ
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תשובה לסערת הגיוס | ענקי התורה עלו לחזק את המחנה שייסד הגרב"מ אזרחי זצ"ל | כיכר השבת