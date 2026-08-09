לוחמי יס"מ עצרו לבדיקה רכב של בנו של חבר כנסת לשעבר בעקבות מידע מודיעיני. במהלך המעצר ניפצו השוטרים את חלון הרכב, השתלטו על החשוד ומצאו בתיקו אקדח טעון ומוברח ללא מספר סידורי. החשוד טען בחקירתו כי נשא את הנשק לאחר שחש מאוים, אך מעצרו הוארך בבית המשפט לצורך המשך החקירה (בארץ)

דוד הכהן