"כן, אני שומר שבת": המהפכה של הקומיקאי גורי אלפי 

מבזקים נוספים
גלגל הצלה פוליטי? הצעד הנואש של נפתלי בנט מול הצניחה בסקרים
ראש הממשלה לשעבר מנהל מאמצים אינטנסיביים לאיחוד עם חבר הכנסת חילי טרופר | טרופר בוחן במקביל גם הצטרפות לאיזנקוט | המהלך מתרחש ברקע צניחת 'ביחד' בסקרים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
איש התקשורת נחת בישראל בשבוע שעבר ומאז נעלמו עקבותיו לחלוטין
תעלומה מסעירה סביב היעלמותו של החוקר ואיש התקשורת הרוסי-ישראלי שנחת בישראל ביום שלישי האחרון ומאז נעלמו עקבותיו לחלוטין | נמיגא, המחזיק באזרחות כפולה ומוכר בקרב חוקרי המזרח התיכון בישראל, הגיע בעקבות הזמנה להשתתף בכנס מקצועי. מאז נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון נפתח חור שחור – הנתק עימו מוחלט, וקרוביו ומשפחתו מנסים לשאוב מידע ולמצוא קצה חוט שיסביר לאן נעלם (חדשות)קובי אטינגר
אכזרי: עונש מוות לרוכל רחוב צעיר אב לשניים שנעצר במחאות באיראן
בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות שהוטל על רוכל רחוב בן 28 ואב לשניים, שנעצר במהלך גל המחאות הנרחב במדינה בחודש ינואר האחרון. האבא הורשע בסעיף אישום חמור לאחר שנמנעה ממנו גישה לעורך דין או קשר עם משפחתו | ברקע: אזהרות נציב זכויות האדם של האו"ם מגל הוצאות להורג גובר של משתתפי המחאות באיראן (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
פועל בן 40 נפצע קשה בנפילה מגובה 8 מטרים בחבל מודיעין
פועל כבן 40 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-8 מטרים בפארק תעשיות חבל מודיעין. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:15. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה, בהכרה עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
נעצר חשוד בתאונת פגע וברח קטלנית בכביש 4
חשוד בן 30 מקדימה צורן הסגיר את עצמו למשטרה בחשד לתאונת פגע וברח קטלנית בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. התאונה אירעה בכביש 4 לכיוון דרום ובה מעורב קורקינט חשמלי. החשוד יובא מחר לדיון בהארכת מעצר, החקירה נמשכת.קובי רוזן
צה"ל חתם על הודעה להריסת בית מחבל הפיגוע בבית אמרין
מפקד פיקוד המרכז חתם על הודעה להחרמת והריסת ביתו של המחבל דואס חסון בכפר בית אמרין. חסון ביצע את הפיגוע ב-21 במרץ 2025 שבו נרצח יהודה שרמן ז"ל ונפצע אזרח נוסף. ההודעה על כוונה להריסת הבית נמסרה בשבוע שעבר.ב. ניסני
דרמה ליד המועדון של טראמפ: מטוסי קרב הוזנקו בעקבות חדירת מטוסים | צפו
אירוע חריג בסמוך למועדון הגולף של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבדמינסטר שבניו ג'רזי, לאחר ששני מטוסים אזרחיים קלים חדרו למרחב האווירי המוגבל והסטרילי המאובטח סביב הנשיא | מטוסי קרב מסוג F-16 הוזנקו בבהילות לעבר כלי הטיס, חצו את השמיים בגובה נמוך וליוו אותם אל מחוץ לאזור ואף להנחתה בבסיס סמוך לצורך חקירה. לפי ההערכות הראשוניות, מדובר בטייסים אזרחיים שנכנסו לשטח הסגור בטעות (בעולם)יוסי נכטיגל
התפנית בחקירת ההיעלמות: החשד החדש שמסתמן נגד חבריו של אלדר דיין
החוקרים בודקים האם שני החשודים הבינו שדיין פצוע ובחרו להפקיר אותו • החשודים החלו לשבור את השתיקה ולמסור גרסאות מפורטות | החקירה מתקדמת לקראת גיבוש תמונה מלאה (בארץ)קובי רוזן