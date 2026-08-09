בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות שהוטל על רוכל רחוב בן 28 ואב לשניים, שנעצר במהלך גל המחאות הנרחב במדינה בחודש ינואר האחרון. האבא הורשע בסעיף אישום חמור לאחר שנמנעה ממנו גישה לעורך דין או קשר עם משפחתו | ברקע: אזהרות נציב זכויות האדם של האו"ם מגל הוצאות להורג גובר של משתתפי המחאות באיראן (העולם הערבי)

יוסי נכטיגל