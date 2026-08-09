פועל בן 40 נפצע קשה בנפילה מגובה 8 מטרים בחבל מודיעין

מבזקים נוספים
אכזרי: עונש מוות לרוכל רחוב צעיר אב לשניים שנעצר במחאות באיראן
בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות שהוטל על רוכל רחוב בן 28 ואב לשניים, שנעצר במהלך גל המחאות הנרחב במדינה בחודש ינואר האחרון. האבא הורשע בסעיף אישום חמור לאחר שנמנעה ממנו גישה לעורך דין או קשר עם משפחתו | ברקע: אזהרות נציב זכויות האדם של האו"ם מגל הוצאות להורג גובר של משתתפי המחאות באיראן (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
נעצר חשוד בתאונת פגע וברח קטלנית בכביש 4
חשוד בן 30 מקדימה צורן הסגיר את עצמו למשטרה בחשד לתאונת פגע וברח קטלנית בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. התאונה אירעה בכביש 4 לכיוון דרום ובה מעורב קורקינט חשמלי. החשוד יובא מחר לדיון בהארכת מעצר, החקירה נמשכת.קובי רוזן
צה"ל חתם על הודעה להריסת בית מחבל הפיגוע בבית אמרין
מפקד פיקוד המרכז חתם על הודעה להחרמת והריסת ביתו של המחבל דואס חסון בכפר בית אמרין. חסון ביצע את הפיגוע ב-21 במרץ 2025 שבו נרצח יהודה שרמן ז"ל ונפצע אזרח נוסף. ההודעה על כוונה להריסת הבית נמסרה בשבוע שעבר.ב. ניסני
דרמה ליד המועדון של טראמפ: מטוסי קרב הוזנקו בעקבות חדירת מטוסים | צפו
אירוע חריג בסמוך למועדון הגולף של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבדמינסטר שבניו ג'רזי, לאחר ששני מטוסים אזרחיים קלים חדרו למרחב האווירי המוגבל והסטרילי המאובטח סביב הנשיא | מטוסי קרב מסוג F-16 הוזנקו בבהילות לעבר כלי הטיס, חצו את השמיים בגובה נמוך וליוו אותם אל מחוץ לאזור ואף להנחתה בבסיס סמוך לצורך חקירה. לפי ההערכות הראשוניות, מדובר בטייסים אזרחיים שנכנסו לשטח הסגור בטעות (בעולם)יוסי נכטיגל
התפנית בחקירת ההיעלמות: החשד החדש שמסתמן נגד חבריו של אלדר דיין
החוקרים בודקים האם שני החשודים הבינו שדיין פצוע ובחרו להפקיר אותו • החשודים החלו לשבור את השתיקה ולמסור גרסאות מפורטות | החקירה מתקדמת לקראת גיבוש תמונה מלאה (בארץ)קובי רוזן
תיעוד דרמטי וסוער: בנו של חבר כנסת חרדי לשעבר נעצר עם אקדח טעון
לוחמי יס"מ עצרו לבדיקה רכב של בנו של חבר כנסת לשעבר בעקבות מידע מודיעיני. במהלך המעצר ניפצו השוטרים את חלון הרכב, השתלטו על החשוד ומצאו בתיקו אקדח טעון ומוברח ללא מספר סידורי. החשוד טען בחקירתו כי נשא את הנשק לאחר שחש מאוים, אך מעצרו הוארך בבית המשפט לצורך המשך החקירה (בארץ)דוד הכהן
היממה השחורה והמחרידה של בין הזמנים תשפ"ו: שני ילדים ושני נערים נהרגו באסונות נוראיים
הילד בן החמש בצלאל דוד גילר ז"ל נשכח ברכב בלוד, הילד בן הארבע שלום סגינר ז"ל טבע בבריכה בחופשה במקסיקו, הנער בן ה-12 אלחנן קרני ז"ל נפל מסירה בירדן, ובחור הישיבה הצעיר בן ה-19 נפל בסנפלינג בטיול | רצף של בשורות קשות ומטלטלות מאז צאת השבת - לקראת סיום ימי בין הזמנים. קריאת השכמה (בארץ)מישאל לוי
נחשף: ישראל מחזיקה בבכיר חמאס שהסתכסך עם סינוואר ומוחמד דף
באסל צאלחיה, בכיר הזרוע הצבאית של חמאס, מוחזק בישראל כשנתיים • נעצר על ידי סינוואר בעזה לפני המלחמה, שוחרר בהפצצה ונתפס בחאן יונס | אחראי לפיגוע הקורנט ב-2011 (צבא וביטחון)חזקי שטרן