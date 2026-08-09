בנט תוקף את נתניהו, גפני ודרעי: "מחוללי ההשתמטות"

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טראמפ הודיע: וויל שארף - יהודי שומר תורה ומצוות מונה לעוזר אישי לנשיא ארה"ב | פרופיל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה על מינויו של וויל שארף, יהודי שומר תורה ומצוות, לעוזרו האישי של נשיא ארה"ב | שארף גדל בבית אורתודוקסי-מודרני, ומקפיד עד היום על שמירת מצוות | פרופיל (חדשות)כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 20 נפגע קשה מרכב בג'לג'וליה
צעיר כבן 20 נפגע קשה הלילה בתאונת דרכים בג'לג'וליה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 23:21 על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים בילינסון במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
גלגל הצלה פוליטי? הצעד הנואש של נפתלי בנט מול הצניחה בסקרים
ראש הממשלה לשעבר מנהל מאמצים אינטנסיביים לאיחוד עם חבר הכנסת חילי טרופר | טרופר בוחן במקביל גם הצטרפות לאיזנקוט | המהלך מתרחש ברקע צניחת 'ביחד' בסקרים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
תעלומה: איש התקשורת שנחת בישראל נעלם לחלוטין כבר חמישה ימים
תעלומה מסעירה סביב היעלמותו של החוקר ואיש התקשורת הרוסי-ישראלי שנחת בישראל ביום שלישי האחרון ומאז נעלמו עקבותיו לחלוטין | נמיגא, המחזיק באזרחות כפולה ומוכר בקרב חוקרי המזרח התיכון בישראל, הגיע בעקבות הזמנה להשתתף בכנס מקצועי. מאז נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון נפתח חור שחור – הנתק עימו מוחלט, וקרוביו ומשפחתו מנסים לשאוב מידע ולמצוא קצה חוט שיסביר לאן נעלם (חדשות)קובי אטינגר
אכזרי: עונש מוות לרוכל רחוב צעיר אב לשניים שנעצר במחאות באיראן
בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות שהוטל על רוכל רחוב בן 28 ואב לשניים, שנעצר במהלך גל המחאות הנרחב במדינה בחודש ינואר האחרון. האבא הורשע בסעיף אישום חמור לאחר שנמנעה ממנו גישה לעורך דין או קשר עם משפחתו | ברקע: אזהרות נציב זכויות האדם של האו"ם מגל הוצאות להורג גובר של משתתפי המחאות באיראן (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
פועל בן 40 נפצע קשה בנפילה מגובה 8 מטרים בחבל מודיעין
פועל כבן 40 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-8 מטרים בפארק תעשיות חבל מודיעין. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:15. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה, בהכרה עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
נעצר חשוד בתאונת פגע וברח קטלנית בכביש 4
חשוד בן 30 מקדימה צורן הסגיר את עצמו למשטרה בחשד לתאונת פגע וברח קטלנית בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. התאונה אירעה בכביש 4 לכיוון דרום ובה מעורב קורקינט חשמלי. החשוד יובא מחר לדיון בהארכת מעצר, החקירה נמשכת.קובי רוזן
צה"ל חתם על הודעה להריסת בית מחבל הפיגוע בבית אמרין
מפקד פיקוד המרכז חתם על הודעה להחרמת והריסת ביתו של המחבל דואס חסון בכפר בית אמרין. חסון ביצע את הפיגוע ב-21 במרץ 2025 שבו נרצח יהודה שרמן ז"ל ונפצע אזרח נוסף. ההודעה על כוונה להריסת הבית נמסרה בשבוע שעבר.ב. ניסני