נפתלי בנט תקף את נתניהו, גפני ודרעי וטען כי השלושה "חד הם". לדבריו, "מי שבאמת רוצה לגייס חרדים ולעזור ללוחמי צה"ל, יודע שהוא צריך להשאיר את מחוללי ההשתמטות, דרעי וגפני, מחוץ לממשלה". בנט הוסיף כי בממשלה שלו "מי שלא יתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, את הכסף נעביר למשרתים ואנשי המילואים. לא ציוני - לא על חשבוני".

כיכר השבת