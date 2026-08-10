מול המצלמות: עוברי אורח התערבו ומנעו שוד של קשיש חסר ישע

מבזקים נוספים
הישג מדיני בצל רעידת אדמה: קולומביה מכירה בריבונות על רמת הגולן
קולומביה הכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן בעקבות ביקור שר החוץ סער | המהלך כולל חידוש יחסים מלא והעברת השגרירות לירושלים (בעולם)קובי ישראל
ח"כ חילי טרופר בריאיון: לא נשב עם החרדים באותה ממשלה, נדרוש חוק גיוס לכולם כתנאי סף לכל ממשלה
ח"כ חילי טרופר מבהיר בראיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' כי "שיח המכסות בגיוס לא רלוונטי", ומציב חוק גיוס חובה לכל אזרח כתנאי סף בלעדי לכניסה לכל קואליציה עתידית | מתנער מההצעה לשלילת זכות ההצבעה לחרדים ומעדיף סנקציות כלכליות | מבהיר שלא ישלים 61 לממשלה בראשות נתניהו ולא יתמוך בקואליציה שנשענת על סיעות חרדיות או ערביות • הריאיון המלא (פוליטי)כיכר השבת
האסון במקסיקו | ארונו של הילד שלום סגינר ז"ל בדרכו לישראל
שלושה ימים לאחר אסון הטביעה המזעזע בסן חוסה דל קאבו במקסיקו, ארונו של הילד הרך שלום סגינר ז"ל, בן ה-4, נכדו של ראש מוסדות 'חוט של חסד' הגה"צ רבי שלום ארוש, בדרכו לארץ בעקבות מאמצי זק"א ומשרד החוץ • מחר תצא הלווייתו מישיבת 'חוט של חסד' להר הזיתים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
"המדבר אכזרי ולא סולח על חוסר אחריות" | המדריך המלא של יחידת החילוץ להישרדות בשטח מורכב
'כיכר השבת' מציג את פרק השטח והמדבר במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס יצא ללב מדבר יהודה לפגוש את דן אסולין, סגן מפקד יחידת חילוץ מגילות ים המלח • איך עושים טיול עם תינוקות במסלולי 4x4 ועד מכת חום קטלנית: כל הטעויות שמסכנות חיים, ואיך מוציאים "שיחת עורק" למשטרה גם כשאין קליטה | צפו (TV)כיכר השבת
איך הצליחו לתפוס שב"חים רבים בשבוע - והמהלך החרדי המפתיע ב'הליכוד'
בכירים במועצת השלום של טראמפ: "ישראל מקיימת בפועל את מסמך 15 הנקודות של הנשיא | ראש עיריית בית שמש לשעבר מצטרפת למפלגה של פליטי הליכוד | מי עומד מאחורי מהלך להשפעה חרדית בתוך הליכוד | פעילות פוליטית לתפיסה של שבח"ים ביבנה ובדרום ת"א | משטרת קריית גת עצרה 2 קטינים בחשד שהכו נהג במהלך סכסוך בכביש | תיעוד קיצוני יומי | תחזית מזג האוויר | צפו (היום בכיכר)נריה סעדיה
בקושי יום במפלגה וכבר עושה פדיחות | עליזה בלוך יצאה נגד חרדים וחטפה מארדן
ראש העיר בית שמש לשעבר הצטרפה למפלגת ארדן ואדלשטיין • בריאיון לתקשורת אמרה שיש מקום לרע"ם בממשלה - במקום המפלגות החרדיות ואז חזרה בה | ח"כ ארדן התנער מאמירותיה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
פועל נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך שיפוצים בירושלים
גבר כבן 50 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים במהלך עבודת שיפוצים בירושלים. האירוע התרחש בשעה 17:00. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הדסה הר הצופים עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
"טהרת הגזע האשכנזי" או שימור תרבותי? עימות סוער על 'אייטם הטרנד' וגל הטרגדיות הקשות | צפו
מהדורת סוערת במיוחד של התוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס ושוקי סלומון: העימות החזיתי בעקבות 'אייטם הטרנד' שהגיע למיליון צפיות על אפליית עדות | גל הטרגדיות הקשה שהכה במגזר החרדי בימים האחרונים, וההחמרה הדרמטית של המשטרה באכיפת נהיגה בכבישים | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (TV)כיכר השבת