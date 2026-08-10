פועל נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך שיפוצים בירושלים

מבזקים נוספים
"המדבר אכזרי ולא סולח על חוסר אחריות" | המדריך המלא של יחידת החילוץ להישרדות בשטח מורכב
'כיכר השבת' מציג את פרק השטח והמדבר במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס יצא ללב מדבר יהודה לפגוש את דן אסולין, סגן מפקד יחידת חילוץ מגילות ים המלח • איך עושים טיול עם תינוקות במסלולי 4x4 ועד מכת חום קטלנית: כל הטעויות שמסכנות חיים, ואיך מוציאים "שיחת עורק" למשטרה גם כשאין קליטה | צפו (TV)כיכר השבת
איך הצליחו לתפוס שב"חים רבים בשבוע - והמהלך החרדי המפתיע ב'הליכוד'
בכירים במועצת השלום של טראמפ: "ישראל מקיימת בפועל את מסמך 15 הנקודות של הנשיא | ראש עיריית בית שמש לשעבר מצטרפת למפלגה של פליטי הליכוד | מי עומד מאחורי מהלך להשפעה חרדית בתוך הליכוד | פעילות פוליטית לתפיסה של שבח"ים ביבנה ובדרום ת"א | משטרת קריית גת עצרה 2 קטינים בחשד שהכו נהג במהלך סכסוך בכביש | תיעוד קיצוני יומי | תחזית מזג האוויר | צפו (היום בכיכר)נריה סעדיה
בקושי יום במפלגה וכבר עושה פדיחות | עליזה בלוך יצאה נגד חרדים וחטפה מארדן
ראש העיר בית שמש לשעבר הצטרפה למפלגת ארדן ואדלשטיין • בריאיון לתקשורת אמרה שיש מקום לרע"ם בממשלה - במקום המפלגות החרדיות ואז חזרה בה | ח"כ ארדן התנער מאמירותיה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
"טהרת הגזע האשכנזי" או שימור תרבותי? עימות סוער על 'אייטם הטרנד' וגל הטרגדיות הקשות | צפו
מהדורת סוערת במיוחד של התוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס ושוקי סלומון: העימות החזיתי בעקבות 'אייטם הטרנד' שהגיע למיליון צפיות על אפליית עדות | גל הטרגדיות הקשה שהכה במגזר החרדי בימים האחרונים, וההחמרה הדרמטית של המשטרה באכיפת נהיגה בכבישים | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (TV)כיכר השבת
עזב את הבית וגר בכפר ערבי: הסיפור המדהים של רן חי שלמד ערבית ברחוב | צפו
רן חי עבר לגור בכפר מעאר בין תושבים דרוזים ומוסלמים כדי ללמוד ערבית • השכנים חשדו שהוא מרגל של המוסד | "הספרים לא מלמדים את השפה האמיתית" | צפו בפרק מרתק (הבודקאסט)משה אריה
שריפה סמוך ליישוב החרדי: 17 צוותים נלחמים באש שהתפשטה לכוורות ומטעים
האש התפשטה לאזור כוורות ומטעים סמוך ליישוב החרדי יסודות • מסוק הוזנק להערכת מצב מהאוויר | מאמצי הכיבוי נמשכים גם בשעה זו | צפו בתיעוד מהשריפה (חדשות בארץ)חזקי שטרן
רעידת אדמה בעוצמה 7.4 בקולומביה — יש נפגעים ונזק למבנים
רעידת אדמה חזקה בעוצמה 7.4 הורגשה בקולומביה, כאשר מוקד הרעש היה בין העיר מדיין לעיר קאלי. נגרם נזק למבנים ויש נפגעים. ישראל הציעה סיוע למדינה.קובי אטינגר
מבואו ועד צאתו | כך ציינו בשומרי אמונים שש שנים להסתלקותו של האדמו"ר זצ"ל
שש שנים להסתלקותו של האדמו"ר ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זצ"ל • בנו, האדמו"ר משומרי אמונים, ערך את השולחן הטהור, סיים את הש"ס ועלה לראש הר הזיתים לשפוך שיח על הציון • תיעוד נעלה ממעמדי הקודש ביום ההילולא (חסידים)חיים רוזנבוים