'כיכר השבת' מציג את פרק השטח והמדבר במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס יצא ללב מדבר יהודה לפגוש את דן אסולין, סגן מפקד יחידת חילוץ מגילות ים המלח • איך עושים טיול עם תינוקות במסלולי 4x4 ועד מכת חום קטלנית: כל הטעויות שמסכנות חיים, ואיך מוציאים "שיחת עורק" למשטרה גם כשאין קליטה | צפו (TV)

כיכר השבת