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התרגשות בויז'ניץ | אב"ד החסידות בדרכו לביקור הוד בארץ
אלפי חסידי ויז'ניץ קיבלו היום במפתיע את הבשורה המרנינה, כי הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ בדרכו לביקור הוד בישראל לקראת כינוס רבבות החסידים בירושלים • ההגעה המוקדמת מעוררת התרגשות רבה • כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
ממשל טראמפ הגיע להבנות עם ישראל וסוריה להוצאת חומר גרעיני מסוריה
ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה שלפיהן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה. בכירים אמריקנים וישראלים מסרו לעיתונאי ברק רביד כי מדובר ב"עוגה צהובה" שנותרה מפרויקט הגרעין שהושמד ב-2007 בפקודת ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט.כיכר השבת
גבר נפצע קשה והובא לחבירה סמוך למגדל העמק
גבר בן 38 נפצע במצב קשה והובא לחבירה סמוך למגדל העמק. האירוע התרחש בשעה 20:38. הפצוע מעורפל הכרה עם חבלות בגופו. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם.קובי רוזן
בסיס חיל האוויר האמריקאי בצ'רלסטון שונה לשם לינדזי גרהאם
בסיס חיל האוויר האמריקאי צ'רלסטון (Joint Base Charleston) שונה רשמית ל"בסיס על שם לינדזי גרהאם". השינוי נעשה לכבוד הסנטור הרפובליקני מדרום קרוליינה.קובי אטינגר
שלט חוצות אחד של חבר הכנסת עורר סערה בבני ברק: "נתלה במהלך השבת"
שלט חוצות של ח"כ ניסים ואטורי נתלה לטענת התושבים בבני ברק לפני צאת השבת | הקמפיין טוען בתגובה: הייתה הנחיה מפורשת להמתין למוצ"ש (בארץ)קובי ישראל
יסבך את נתניהו? איש העסקים הבכיר מצטרף לליכוד - והדברים הקשים שאמר על טראמפ
אורן דוברונסקי, איש עסקים בכיר שמוכר לישראלים מתוכנית בידור ישראלית, יקבל שריון מטעם ראש הממשלה במקום ה-11 | שעות ספורות לאחר שהצטרף, צצו ברשת פוסטים קשים מאוד שלו נגד טראמפ (חדשות)כיכר השבת
"קירות הבית נסדקו לי מול העיניים" | הרגע בו מבנה קרס מול המצלמות בקולומביה
כוחות החילוץ בקולומביה ממשיכים לחפש ניצולים בין ההריסות הרבות שהותיר אחריו רעש האדמה | ניצולים מהרעש מתארים את הרגע בו ראו את עולמם חרב, וחשבו שביתם הולך ליפול על ראשם: "קירות הבית נסדקו לי מול העיניים", תיאר אחד מהם (בעולם)ישראל גראדווהל