ממשלת קולומביה הכריזה על הכרה בריבונות ישראל על רמת הגולן. משרד החוץ הקולומביאני הסביר כי "לנוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון, ובהתחשב בחשיבותה האסטרטגית של רמת הגולן לביטחונה של ישראל", קולומביה מכירה בריבונות ישראל על השטח ובזכותה להגן על עצמה. בהצהרה צוין כי השליטה על רמת הגולן היא "מרכיב חיוני בהגנתה הלאומית של ישראל", תוך התייחסות לאיומים הביטחוניים ולמתקפות 7 באוקטובר.

קובי אטינגר