גבר נפצע קשה והובא לחבירה סמוך למגדל העמק

כוחות החילוץ בקולומביה ממשיכים לחפש ניצולים בין ההריסות הרבות שהותיר אחריו רעש האדמה | ניצולים מהרעש מתארים את הרגע בו ראו את עולמם חרב, וחשבו שביתם הולך ליפול על ראשם: "קירות הבית נסדקו לי מול העיניים", תיאר אחד מהם (בעולם)

ישראל גראדווהל