צעיר נפצע בינוני בתאונת אופניים חשמליים בפתח תקווה

מזכירות הליכוד תתבקש לאשר במקביל לשריוני ראש הממשלה, גם את הצבתם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כ״ץ ויו״ר מרכז המפלגה השר חיים כץ ברשימת הליכוד. בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את שר הביטחון, שממילא היה צפוי להגיע לצמרת הרשימה, כדי לאפשר לו לעסוק בצרכי הביטחון ולא בפוליטיקה בעת הזו. סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו, וכץ בשל תפקידו כיו״ר מרכז המפלגה.

כיכר השבת