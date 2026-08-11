גבר בן 25 נפצע בינוני מפציעות חודרות במג'ד אל כרום

מבזקים נוספים
"אני אוהב אותך, אחי": שוטר הציל אדם רגע לפני שקפץ מגשר
במקום לצעוק, לאיים או להפעיל כוח, סגן המשטרה בחר לדבר. במשך דקות הוא ניהל שיחה עם אדם שעמד על שפת גשר וניסה לשכנע אותו לחזור לאחור (חדשות בעולם)דני שפיץ
הכיס מתרוקן, העגלות מתמלאות? הנתונים שחושפים כמה הוצאנו ברשתות המזון
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתוני פדיון רשתות השיווק • עלייה של 3.3% בסך הפדיון, 1.6% ברשתות המזון | האם הישראלים ממשיכים לקנות או מצמצמים? (כלכלה בארץ)בני סולומון
בית המשפט בסוריה בגזר דין היסטורי על הרודן הנמלט בשאר אסד
בית משפט בסוריה גזר עונש מוות שלא בפניו על בשאר אסד ואחיו מאהר • בן דודו עאטף נג'יב הורשע בפשעי מלחמה ועומד למוות | הדין הראשון מאז נפילת המשטר (בעולם)יוסי נכטיגל
“המלך מת”: אחרי שנתיים נחשפה הטעות המביכה ברדיו הבריטי
הודעת מוות מוקלטת שודרה בשידור חי, ההמנון הבריטי התנגן ואז הגיעו 16 דקות של דממה - עכשיו נחשף מה באמת גרם לתקלה ולמה התחנה הסתבכה עם הרגולטור הבריטי (חדשות בעולם)דני שפיץ
"בית המקדש בנוי מדמעות" - מדרש, קבלה או המצאה של שיר?
לפני כ-15 שנה, ראשי סמינר בבני ברק פנו אל מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בשאלה על מקור השיר הידוע "בית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמעות" | הגר"ח השיב שבשום מדרש לא נאמר כדבר הזה | אז מה המקור? (היסטוריה)ישראל שפירא
"גם אם תשתו 5 ליטר מים - אתם בסכנת חיים": אזהרת החירום של פרמדיק מד"א
בריאיון מיוחד לכיכר השבת, ד"ר שפיר בוטנר, פרמדיק ראשי במד"א מזהיר מפני הבדל קריטי בין התייבשות למכת חום: "השמש עצמה הורגת גם עם שתיית מים מרובה" | ומספר על עלייה מדאיגה במקרה הטביעות בחופש האחרון (בריאות)נריה סעדיה
חייזרים בפרלמנט? המועמד הבין-גלקטי שמאיים לכבוש את הקלפיות
נציג הימין רוצה לחזור לפרלמנט אבל מולו ניצב מועמד שמגיע עם קסדת פח, מציג עצמו כ"רוזן בינפייס" וטוען שהוא לוחם חלל בין־גלקטי | מה שנראה כמו בדיחה הפך למרוץ בחירות שמושך תשומת לב ברחבי בריטניה (חדשות בעולם)דני שפיץ
מחינוך של מגננה לחינוך של שליחות/ מתוך עלון 'אחוותא' מבית 'אחוות תורה'
לכבוד הגיליון ה-150 של 'אחוותא', טור מאת שניאור רוכברגר ברוחו של הרב יונתן זקס, רב ומנהיג מיוחד שההגות שלו מדויקת במיוחד לרוח חינוכית לילדים ולמבוגרים בזמננו.הרב שניאור רוכברגר