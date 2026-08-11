מבצע ענק בדרום הארץ: עשרות חשודים נעצרו בחשד לפרוטקשן וסחיטה

לפני כ-15 שנה, ראשי סמינר בבני ברק פנו אל מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בשאלה על מקור השיר הידוע "בית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמעות" | הגר"ח השיב שבשום מדרש לא נאמר כדבר הזה | אז מה המקור? (היסטוריה)

ישראל שפירא