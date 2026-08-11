מרדף יצרי ב-90 קמ"ש: ניידת ריסקה רוכב טוסטוס לתוך התעלה

בשעה האחרונה ליוו המוני בני ירושלים למנוחות את הרה"ח רבי ראובן צבי בלוי ז"ל, מאחרוני תלמידיו ומשמשו של הגאב"ד המהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל • קווים לדמותו היוקדת, מילדותו באוסטריה, דרך הפלגה היסטורית עם ה'שומר אמונים', ועד לשמירה על מעון רבו תחת הפגזות תש"ח • המנוח ז"ל שימש כחבר הנהלת המוסדות של החסידות (דיין האמת)

חיים רוזנבוים