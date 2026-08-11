בית המשפט בסוריה בגזר דין היסטורי על הרודן הנמלט בשאר אסד

מבזקים נוספים
ראש המוסד לשעבר התרגש בנאום: "התגשמו כל חלומותי", וחשף: "טיילנו באתר הגרעין פעמים רבות"
ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חשף בועידת הגליל - בהרצאה סגורה שאסורה לשידור: "טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות" • עוד אמר ראש המוסד לשעבר: "הפצצת האתר בפורדו בידי האמריקנים - התגשמות כל חלומותיי שהיו בנושא איראן" (צבא וביטחון)דניאל הרץ
בית הדין של הליכוד עוצר הצבעה על שריון לחיים כץ
בית הדין של הליכוד החליט לעצור את ההצבעה על אישור שריון לחבר הכנסת חיים כץ.כיכר השבת
"להודות על הרעה" | הרגע המרטיט שבו הגר"ש ארוש פצח בשירת הודיה לצד מיטת נכדו ז"ל - שטבע
אלפים ליוו בשעה האחרונה למנוחות את הילד היקר שלום סגינר ז"ל בן ה-4, נכדו של הגר"ש ארוש, שטבע למוות במקסיקו • הסב הגדול הספיד בבכי ושר שירי הודיה לצד המיטה • המלמד פצח בשירת אל"ף-בי"ת: "זה מה שהיה אמור ללמוד כאן" • תיעוד (חרדי)חיים רוזנבוים
אבל בדושינסקיא; זקן החסידים ומשמשו של המהרי"ץ, רבי ראובן צבי בלוי ז"ל, הלך לעולמו
בשעה האחרונה ליוו המוני בני ירושלים למנוחות את הרה"ח רבי ראובן צבי בלוי ז"ל, מאחרוני תלמידיו ומשמשו של הגאב"ד המהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל • קווים לדמותו היוקדת, מילדותו באוסטריה, דרך הפלגה היסטורית עם ה'שומר אמונים', ועד לשמירה על מעון רבו תחת הפגזות תש"ח • המנוח ז"ל שימש כחבר הנהלת המוסדות של החסידות (דיין האמת)חיים רוזנבוים
נשיא המדינה יצא נפעם: "ישראל מעצמה טכנולוגית, שומרים על עליונות"
נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר במנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון • הוצגו בפניו טכנולוגיות פורצות דרך בתחומי המודיעין, נשקי האנרגיה והרובוטיקה | "מיטב המוחות המבריקים עובדים כאן יום ולילה" (צבא וביטחון)דוד הכהן
החודש המרגש: 19 מעמדי סליחות מרכזיים ברחבת הכותל • המעמד הראשון במוצ"ש הקרוב
הקרן למורשת הכותל השלימה היערכות לקליטת מאות אלפי מתפללים בימי הסליחות בחודש אלול • 19 מעמדים מרכזיים בליווי חזן ומסכי ענק | המעמד הראשון במוצ"ש הקרוב | שיתקבלו התפילות (חרדים)חנני ברייטקופף
פועל בן 74 במצב אנוש לאחר נפילה מסולם בהרצליה
גבר בן 74 נפל מסולם בגובה של כמטר וחצי במהלך עבודתו בהרצליה. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים בילינסון במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה. לפי מד"א, ככל הנראה מדובר באירוע רפואי.קובי רוזן
נעצרו 7 חשודים ונתפסו אקדחים ותחמושת בקלנסווה
כוחות משטרה ומג"ב עצרו במסגרת מבצע "רשת ברזל" שבעה חשודים בקלנסווה - שישה שוהים בלתי חוקיים ותושב אום אל פחם בן 49. במהלך החיפוש נתפסו שני אקדחים, מחסניות, עשרות קופסאות תחמושת, רימון עשן ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים הובאו לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה ויובאו להארכת מעצר בבית המשפט השלום בראשון לציון.קובי רוזן