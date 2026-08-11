אלפים ליוו בשעה האחרונה למנוחות את הילד היקר שלום סגינר ז"ל בן ה-4, נכדו של הגר"ש ארוש, שטבע למוות במקסיקו • הסב הגדול הספיד בבכי ושר שירי הודיה לצד המיטה • המלמד פצח בשירת אל"ף-בי"ת: "זה מה שהיה אמור ללמוד כאן" • תיעוד (חרדי)

חיים רוזנבוים